ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي الكونفدرالية

جولة النهائي بين Zamalek vs. RS Berkane اليوم ، مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي الكونفدرالية ، يقترب موعد اللحظة المنتظرة لجماهير كرة القدم، حيث تتجه الأنظار نحو لقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. ستتصادم القوتان في ساحة استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً يوم الأحد المقبل، في مواجهة محتدمة تعدل ميزان القوى وتحسم مصير اللقب.

تتسم هذه المباراة بالأهمية الكبيرة للزمالك، الذي يتطلع إلى تعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي جرى على أرض المنافس. بفضل جماهيره الوفية، يأمل الفارس الأبيض في الحصول على الدعم اللازم لتحقيق الانتصار واستعادة التوازن والتأهل إلى قمة التتويج.

من المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا ضخمًا من قبل مشجعي الزمالك، الذين سيملؤون المدرجات بحماسهم وتشجيعهم المتواصل لفريقهم. يعتبر اللقاء القادم بمثابة الفصل الحاسم، حيث يجب على الزمالك تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التتويج باللقب ورفع راية النصر في سماء الكرة الإفريقية.

للزمالك فرصة ذهبية لتحقيق العودة بقوة وتقديم أداء يليق بتاريخه الكبير، ومن المؤكد أن اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم المخلصة.

من جانبها، تسعى نهضة بركان إلى الاستفادة من تقدمها في لقاء الذهاب والحفاظ على النتيجة الإيجابية لتحقيق اللقب. تدرك الفريق المغربي أهمية هذه المباراة وضرورة العمل بجدية وتركيز عالٍ للحفاظ على الفارق وتحقيق النجاح في أرض الخصم.

بالنظر إلى حماس الجماهير والرغبة الملحة في الفوز، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث سيتنافس الفريقان بكل قوة وإصرار من أجل تحقيق الانتصار والتتويج باللقب الغالي.

باقتراب موعد اللقاء، يتزايد الحماس والترقب لمعرفة النتيجة النهائية ومصير اللقب. إنه لقاء لن يُنسى، يحمل في طياته الكثير من التحديات والتوتر، ولكن في النهاية، سيتم تحديد الفريق الأقوى والأكثر استعدادًا للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا العام.

طرق مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في الكونفدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان ..الزمالك ضد نهضة بركان ..تنقل المباراة عبر قنواتbein sports الناقل الحصري للمباريات الأفريقية فضائيًا وخُصصت قناة bein sports 6 لنقل المباراة مع استوديو تحليلي للمباراة ينتطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وجاء ترددها كالأتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

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مشوار الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية قبل النهائي

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان ..افتتح الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مشواره الأفريقي بالكونفدرالية هذا الموسم، بالسقوط أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد في الذهاب، ليعوض الهزيمة على أرضه برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب.

ليمدد الفارس الأبيض نتائجه الإيجابيه بالفوز على ابو سليم الليبي بهدف دون رد، ثم الانتصار على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف بالذهاب، والتعادل يحسم مباراة الأياب.

واجتاز الزمالك عقبة المصري مودرين فيوتشر، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في الإياب بهدف لمثلة.

وتعادل سلبيًا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف النهائي، ليرد بقوة في الإياب ويفوز بثلاثية نظيفة، ويتأهل إلى النهائي، ويخسر بهدفين مقابل هدف في الذهاب أمام نهضة بركان.

مشوار نهضة بركان في الكونفدرالية الأفريقية

تخطى نهضة بركان المغربي عقبة بيندل انسورانس بطل نيجيريا بالتعادل ذهاباً 2-2، في مستهل مشواره الأفريقي، ثم الفوز إياباً بهدف دون رد في الدور الثاني للبطولة وفي دور المجموعات حقق نهضة بركان فوزاً على سيخوخون يونايتد بطل جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

ثم فاز على الملعب المالى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على ديابل نوار بطل الكونغو بهدفين دون رد ثم خسر من نفس الفريق بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيخوخون يونايتد ثم حقق الفوز بثلاثية دون رد على الملعب المالي.

وتعادل نهضة بركان مع أبو سليم الليبي سلبيًا ذهاباً وبالفوز بثلاثية مقابل هدفين إياباً ، و وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب ثم فاز نهضة بركان على الزمالك بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي البطولة.