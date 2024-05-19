شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وحمزة الأغلى.. الزمالك يتفوق على نهضة بركان فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، فى مواجهة مصيرية للفريقين.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لنهضة بركان 11.99 مليون يورو.

ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعبي نادي الزمالك من حيث القيمة التسويقية، بقيمة تسويقية وصلت إلى 4.5 مليون يورو. فيما يعد اللاعب حمزة الموسوي أغلى لاعبي نهضة بركان من حيث القيمة التسويقية، بقيمة وصلت إلى 850 ألف يورو.

ويأمل أبناء ميت عقبة فى تحقيق الفوز وتعويض الخسارة فى لقاء الذهاب الذى أقيم في المغرب، وفاز نهضة بركان بنتيجة 2 / 1، حيث يأمل الزمالك فى الفوز بأكثر من هدف لتأمين لقب الكونفدرالية الثانى في تاريخ النادى.

ويدير السنغالى عيسي سي مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعاونه كل من جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثان والصومالي عمر عبدالقادر حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكم فيديو والموريشوسيه ماريا ريفيت حكم فيديو مساعد والتونسي خليل الحساني حكم فيديو مساعد ويراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.