شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يدعم الزمالك أمام نهضة بركان باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التواجد في استاد القاهرة لدعم الفريق أمام نهضة بركان المغربى في نهائي الكونفدرالية، رغم خروجه من قائمة الفريق للإصابة.

ويغيب شيكابالا عن مباراة الزمالك ونهضة بركان للإصابة حيث يعانى من شد فى العضلة الأمامية يتغيب بسببها فترة لاتقل عن شهر .

وحرص شيكابالا على توجيه رسائل دعم للاعبين، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد خلال البطولة لإسعاد الجمهور الأبيض الذى يجول خلف الفريق في كل مكان، بحثا عن البطولات الألقاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربى في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة لتى تقام باستاد القاهرة في الثامنة مساء اليوم.

ويدخل الزمالك اللقاء وسط غيابات بعض لاعبيه لأسباب مختلف، حيث يتغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى الزنارى للإصابة، محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى لجراحة الرباط الصليبى، والثلاثى عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر لعدم القيد أفريقيا، بينما يتغيب محمود علاء ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية.

