شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت الزمالك مع نهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرار سيناريو عام 2019 هو الهدف الذي يسعى نادي الزمالك لتحقيقه عندما يواجه نهضة بركان المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما انتهت مباراة الذهاب بنهائى النسخة الحالية بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة فى تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتين فى عامى 2020 و 2022.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى الليلة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويدير السنغالى عيسي سي مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعاونه كل من جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثان والصومالي عمر عبدالقادر حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكم فيديو والموريشوسيه ماريا ريفيت حكم فيديو مساعد والتونسي خليل الحساني حكم فيديو مساعد ويراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.