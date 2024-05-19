شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد اختبارات قطاع الناشئين فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، برئاسة محمود جابر، تعديل موعد اختبارات القطاع لموسم 2024 / 2025، لتقام السبت 25 مايو الجاري، بدلا من الاثنين 20 مايو.



وتقام الاختبارات بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساءا، عدا يوم الجمعة.

ويحتضن الملعب الفرعي 2 اختبارات هذا الموسم، على أن يتم دخول الراغبين في خوضها من خلال الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.