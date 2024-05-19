شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يحرز برونزية سلاح الشيش في بطولة الجائزة الكبرى بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد حمزة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، الميدالية البرونزية، في بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليًا في مدينة شنجهاي بالصين.

وحصل محمد حمزة على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة في نصف النهائي من نظيره “كا لونج شيونج” بطل هونج كونج وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بنتيجة 11-15.

وكان قد بدأ حمزة مشواره بالبطولة بالفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 15-13 في دور الـ64 قبل أن يفوز على مواطنه علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-12 في دور الـ32.

وفي ثمن النهائي فاز حمزة بنتيجة 15-13 على بطل إسبانيا قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل التشيك باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من، علاء أبو القاسم، ومحمد حمزة، ومحمد حسن، ومحمد عصام، وعبدالرحمن طلبة، صالح خليل، ويقود المنتخب فنيًا الكابتن ماهو حمزة.