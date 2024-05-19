شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات اليوم الثاني ببطولة أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم، الأحد، منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة، التي تقام في مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري.

وانطلقت البطولة أمس السبت، وشهد اليوم الأول مباراة المنتخب الوطني ونظيره نيجيريا وانتهت بالتعادل السلبي 0/0.

ومن المقرر أن تقام اليوم 4 مباريات كالتالي:

ليبيريا وأوغندا في تمام الساعة الثالثة عصرًا

كينيا والجزائر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً

أنجولا وسيراليون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً

غانا وجامبيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة كالتالي: جامبيا، سنغال، سيراليون ، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندي، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا ،كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، سيراليون

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن

الهجوم : حسني امبارك، عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، أشرف إسماعيل إبراهيم.