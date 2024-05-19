شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 26 ميدالية فى بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري للكيك بوكسينج في حصد 26 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج التي أقيمت في مدينة اسطنبول.

واحتل المنتخب المصري للكيك بوكسينج وصافة التصنيف العالمي في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج بعد احتلال المركز الثاني كترتيب عام بالبطولة التي أقيمت في دولة تركيا لتصبح من عمالقة الدول المتقدمة في رياضة الكيك بوكسينج و تفوز بعدد 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 14 ميدالية برونزية لتصبح الحصان الأسود في البطولة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن اللاعبين حققوا إنجازا كبيرا في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج بعد تخطى دول العالم المشاركة في المنافسات التي ضمت أكثر من 5 آلاف لاعبة ولاعبة وسط إشادة من الجميع بما حققته البعثة المصرية الأمر الذي يدل على مدى التطور الذي شهده الكيك بوكسينج على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف صبيح أن دولة تركيا المستضيفة للحدث جاءت في المركز الأول كونها تشارك في جميع موازين البطولة وبعدد كبير من اللاعبين فيما تخطت مصر العديد من الدول الكبار في اللعبه وتفوقت على أبطال العالم من إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمغرب وهذا انجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ رياضة الكيك بوكسينج.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج وكأس العالم بـ 27 لاعب ولاعبة ويضم منتخب العموم زياد خالد، محمد فاروق، صابر صالح، عبد الرحمن خليل، فيما يضم منتخب الشباب معاذ محمد، زياد الريس، بسام إبراهيم، عبد الفتاح أحمد، عبد الله صابر، حمزه شطا، كريم محمد على فيما يتكون منتخب الفتيات من : حبيبة شريف، منه الله محمد، مريم محمد، رحمة محمد، سارة موسى، بسملة العراب، أميرة أحمد، ندى محمود، مريم سمير، بسملة أيمن.

كما يشارك في بطولة كأس العالم التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد في أسطنبول أيضا منتخب البراعم الذي يضم أنس محمد فاروق، زيد حاتم، خالد محمد، محمد مصطفى فودة، صلاح وجيه، روزا السيد.

يترأس بعثة المنتخب المصري المشارك في بطولة البحر المتوسط وكأس العالم للكيك بوكسيج محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.