شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مباراة جمعت الزمالك مع أندية المغرب قبل مواجهة نهضة بركان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف.

تقابل الزمالك مع الأندية المغربية خلال 24 مباراة عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الأفريقية المختلفة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في ثلاث عشرة مباراة، بينما خسر في ستة مواجهات فقط، وحسم التعادل نتيجة خمس مواجهات.

ونجح هجوم الزمالك فى تسجيل 33 هدفًا بشباك الأندية المغربية في حين تلقى الفريق 20 هدفًا فقط فى مرماه على مدار 24 مباراة.

ولعب الزمالك أمام 9 أندية مغربية على رأسهم الرجاء والوداد، كذلك الجيش الملكي ونهضة بركان والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي والمكناسي وحسنية أغادير.

بدأ الزمالك مواجهاته أمام الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1985، ففاز الأبيض ذهابا 2-0، وخسر إيابا بالنتيجة نفسها، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق العسكري للنهائي.

وكانت آخر مواجهة بين الزمالك وفرق المغرب أمام نهضة بركان وخسر بهدفين مقابل هدف.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الزمالك الذي يتقابل فيها مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية، بعدما سبق والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2019 وحسم الفارس الأبيض اللقب بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقان الفوز بهدف دون رد.