شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجهّز استقبالا خاصا لبعثة الترجي قبل إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز مسئولو النادي الأهلي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأشاد مسئولو الاهلى باستقبال إدارة الترجي ببعثة المارد الأحمر في تونس، وحرص حمدي المؤدب رئيس الترجي ومعه وفد من مسئولى النادي التونسي على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، بجانب توفير كل سُبل الدعم والمساندة للبعثة الأهلاوية خلال تواجدها في تونس.

ووصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس عقب التعادل السلبي مع الترجي باستاد حمادي العقربي مساء أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصل بعثة الترجي القاهرة أواخر الأسبوع الجاري لخوض مباراة العودة المرتقبة ، وقرر مسئولو الأهلي تجهيز استقبال خاص لبعثة الترجي بجانب توفير كل سبل الراحة والاستقرار لبعثة الفريق التونسي خلال تواجدها بالقاهرة.