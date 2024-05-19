شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا وشاشات عرض داخل نادى الزمالك استعدادا لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك، أن هناك استعدادات على قدم وساق داخل القلعة البيضاء، للترتيب لمباراة الفريق الكروى أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.

وقال شريف منير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن كل الشاشات داخل مقر النادى بميت عقبة ستنقل المباراة، حتى يتمكن الأعضاء والجماهير غير القادرة على التوجه إلى ستاد القاهرة، من متابعة اللقاء لحظة بلحظة.

وأضاف مدير العلاقات العامة بالقلعة البيضاء، أنه سيتم توزيع هدايا وأعلام الزمالك على الأعضاء والجماهير داخل النادى خلال المباراة، وكذلك تشغيل الأغانى الخاصة بنادى الزمالك، ومع توفير كافة سبل الراحة لإسعاد الجماهير المتواجدة.

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى المباراة المقرر أن يحضرها 53 ألف متفرج.