«طرقعة في الركبة ووتر أكيليس».. وسائل إعلام تكشف كواليس لحظة إصابة علي معلول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النجم الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس لحظة إصابته في الدقيقة الخامسة من مباراة الترجي التونسي أمس، السبت، وخروجه من ملعب حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر في النادي الأهلي قوله إن علي معلول قال عقب المباراة فى حديثه للجهاز الفني وزملائه بالفريق، "الإصابة كانت قوية وسمعت صوت "طرقعة" فى الركبة دون احتكاك مع أي لاعب، وهو ما جعلني أطلب التغيير لعدم قدرتي على استكمال اللقاء".

وتابع المصدر أن إصابة معلول عبارة عن قطع فى وتر أكيلس، ما يعني نهاية موسمه مع الأهلي، بل ربما يستمر الغياب للموسم المقبل، حال بقاء النجم التونسي فى القلعة الحمراء.

وأكد أن النجم التونسي سيخضع لأشعة فى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لكن التشخيص المبدئي يؤكد إصابة اللاعب بقطع فى وتر أكيلس، وسيتم الإعلان عن الإصابة ومدة العلاج خلال الساعات المقبلة.

ولفت المصدر إلى أن الجميع في الأهلي أُصيب بصدمة لإصابة معلول، فقد انتابت مارسيل كولر مدرب الفريق حالة من الحزن بعد إصابة معلول، لأن المدرب السويسري يرى في معلول لاعبا مهما على الصعيد الفني ولا يختلف أحد على قدراته، كما أنه أحد "كباتن" الفريق وله دور مهم فى "لم شمل" الفريق دائماً.

وكانت بعثة الاهلى قد وصلت صباح اليوم، الأحد، إلى القاهرة قادمة من تونس عقب التعادل السلبي مع الترجي على استاد حمادي العقربي مساء أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة في الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.