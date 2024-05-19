«مش هيلعب ماتش العودة».. شوبير يكشف أخر تطورات إصابة علي معلول ويصدم الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن أخر تطورات إصابة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهة الترجي التونسي أمس السبت في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه اليوم الأحد، إن "هناك الكثير من الأحاديث عن إصابة علي معلول، وأنه ذهب إلى المستشفى وبعدها تم تحديد إصابته بقطع في وتر أكيلس، ومحدش عارف الحقيقية".

وأضاف الإعلامي: "الأهلي لن يعتمد كل هذه التكهنات، وسوف يخضع اللاعب لأشعة رنين، بعد عودة البعثة اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس عقب مواجهة الترجي، في رحلة ليست طويلة".

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "معلول مكنش قادر يمشي على قدمه، واستعان بعكازين، وهو ما جعل الجميع يتخوف بشدة، الأكيد أن اللاعب مش موجود في مباراة العودة مليون في المية، والنادي سوف يصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الإصابة".

واختتم شوبير تصريحاتهقائلا: "المشكلة عند النادي الأهلي، الصدمة الكبيرة، أن لو الإصابة دي مش في أي مركز تاني، كانت تكون سهلة، ولكن الأزمة أن مركز الظهير الأيسر لا يوجد سوى علي معلول، حتى لما يمنحه كولر راحة يشرك بدلا منه أي لاعب ولا يلعب كريم الدبيس، وفي مباراة الأمس لعب كريم فؤاد وقدم أداء جيد".

يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد تعادل أمس، السبت، أمام الترجي التونسي سلبيا دون أهداف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج للفوز بهدف في مباراة العودة التي يوم السبت المقبل في القاهرة للتتويج باللقب الأفريقي.