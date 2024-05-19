كولر يستقر على بديل علي معلول في مباراة الترجي القادمة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على بديل الدولي التونسي علي معلول في مباراة الترجي القادمة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي، والتي لعبت أمس باستاد حمادي العقربي بتونس.

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وتعرض الدولي التونسي علي معلول للإصابة في مباراة الترجي أمس، حيث خرج مصابًا في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وأثبتت الآشعة التي خضع لها الدولي التونسي علي معلول بإصابته في وتر أكيلس وتأكد عدم لحاقه بمباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر كولر على الدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلًا من علي معلول والذي تأكد غيابه عن مباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للمارد الأحمر وأن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.