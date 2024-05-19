3 غيابات تضرب نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكونفيدرالية

ضربت الغيابات صفوف فريق نهضة بركان المغربي قبل مواجهة نادي الزمالك في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي لعبت في المغرب يوم 12 مايو الجاري.

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وحسب موقع”البطولة المغربي” فقد تأكد غياب الثلاثي عمر العرجون وأسامة المليوي وعبد الكريم باعدي بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل نهضة بركان المغربي في مباراة الزمالك اليوم كالتالي..

حارس المرمى: حمزة حمياني.

الدفاع: يوسوفو دايو – عبد الحق عسال – عادل تاهيف – حمزة الموساوي.

خط الوسط: ياسين لبحيري – أيوب خيري – محمد المرابيط – يوسف مهري.

خط الهجوم: بول باسين – تيسيلا كيسيندا.

وسبق للزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019، وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

ويكفي الزمالك الفوز في مباراة اليوم بهدف دون رد من أجل حسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.