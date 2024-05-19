تعديل عقد لاعب خط وسط الأهلي.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن مجلس إدارة الأهلي قرر تعديل عقد لاعب خط الوسط، مروان عطية، بحيث يتم وضعه ضمن لاعبي الفئة الثانية.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء وفقا لرؤية النادي أن ما يتقاضاه اللاعب لا يتناسب مع ما يقدمه حاليا خاصة بعدما أصبح أحد العناصر الدولية التي لها دور بارز مع المنتخب الأول.

وأكد المصدر أن مروان كان قد وقع أربعة مواسم ونصف في شهر يناير 2023، لكن سيتم عمل عقد جديد لمدة جديدة وفيها ستتم زيادة القيمة المالية بداية من الموسم الأول تزيد عن كل موسم.

وأردف المصدر أنه بعد النهائي الإفريقي سيتم عقد اجتماع مع مروان عطية وتوقيع عقد جديد معه بمدة جديدة وهذا ما اتفق عليه النادي مع اللاعب.

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