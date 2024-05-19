قبل لقاء الحسم.. 5 أرقام تاريخية تزين مشوار الزمالك ولاعبيه في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقبل لقاء الحسم، زين نادي الزمالك ولاعبيه مشوارهما في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ5 أرقام تاريخية، جاءت كالتالي:

- حال فوز الزمالك، يصبح أول فريق يفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب خسارته في ذهاب نهائي، منذ أن حقق ذلك من قبل في عام 2019، أمام نادي نهضة بركان (خسر 1-0 في الذهاب، فاز 1-0 في العودة، ثم تفوّق 5-3 بركلات الترجيح).

- لم يخسر نادي الزمالك أيّة مباراة على أرضه في كأس الكونفدرالية الإفريقية، (فاز 11 وتعادل 4).

- يمتلك نادي الزمالك أعلى معدل استحواذ في كأس الكونفدرالية الإفريقية، هذا الموسم (63%)، أكثر بـ6% على الأقل عن أي فريق آخر.

- قدم لاعب نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، تمريرته الحاسمة الخامسة في كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، ولم يقدم أي لاعب المزيد من التمريرات الحاسمة خلال نسخة واحدة منذ أن بدأت "أوبتا" في جمع البيانات التفصيلية (2016-17).

- أكمل لاعب الزمالك نبيل عماد 409 تمريرة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، خلال عام 2024، أي أكثر بـ 114 تمريرة على الأقل من أي لاعبٍ آخر، 74 من هذه التمريرات كانت في مباراة الذهاب من النهائي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي

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