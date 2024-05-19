"هل ينضم جوميز للقائمة الذهبية؟".. 10 مدربين حققوا ألقاب دولية مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف اليوم الأحد، الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق لقب قاري جديد يضاف إلى ألقابه، خاصة وأن نادي الزمالك، يعد من أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للبطولات الدولية.

ونجح الزمالك في التتويج بالبطولات الدولية (البطولات التي ينظمعها الاتحاد الأفريقي بجانب البطولة الأفروآسيوية)، تحت قيادة 10 مدربين مختلفين، منهم ثلاثة مصريين و7 أجانب.

وينتظر البرتغالي جوزيه جوميز، تحقيق اللقب القاري الليلة مع الأبيض، ليصبح الأجنبي الثامن ضمن قائمة الحاصلين على الألقاب القارية مع الزمالك.

وينشر موقع الخليج 365 المدربين الحاصلين على الألقاب الأفريقية مع الزمالك وهم:

-المصري محمود أبورجيلة حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1984

-الإنجليزي باركر حصل على دوري أبطال أفريقيا عام 1986

-المصري عصام بهيج حصل على كأس الأفروآسيوي عام 1986

-المصري محمود الجوهري حصل على دوري أبطال أفريقيا عام 1993 وكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي عام 1994

-الألماني فيرنر حصل على دوري أبطال أفريقيا عام 1996 وكأس السوبر الإفريقي عام 1997

-الهولندي رود كرول حصل على كأس الأفروآسيوي عام 1997

-الألماني أوتوفيستر حصل على كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000

-البرازيلي كابرال حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002 وبطولة السوبر الأفريقي عام 2003

-السويسري جروس حصل على بطولة الكونفيدرالية عام 2019

-الفرنسي باتريس كارتيرون حصل على كأس السوبر الإفريقي عام 2020

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