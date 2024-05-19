شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوى بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولى محمد معروف لإدارة مباراة منتخب جنوب أفريقيا وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويضم الطاقم كلا من محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثان ومحمود ناجي حكما رابعا.

تقام المباراة الثلاثاء 6 يونيو المقبل باستاد فري ستاتي بجنوب أفريقيا فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى، رفض البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام تدخلات البعض للموافقة على طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمبارياته في اللقاءات المتبقية ببطولة الدوري، وتمسك باستمرار منح الثقة للحكام المصريية لنهاية الموسم في جميع المباريات المحلية.

وعرض اتحاد الكرة على بيريرا مطالب الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو الطلب الذي استقبله بيريرا بتعجب كبير، خاصة أنه يرى مستوى الحكام في تطور، وأن الأخطاء التحكيمية التي وقعت لم تؤثر بشكل كبير على نتائج المباريات، موضحا أن الأخطاء لن تتلاشي أو تقل مع وجود حكام أجانب.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي أصاب الثوابت التي تحكم العلاقة مع الاتحاد، في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكيمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة.

وجاء في الخطاب أن النادي سبق أن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية، ولكن لا تزال الأخطاء التحكيمية (حكام الساحة – حكام الفيديو) تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات، وكأن فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكيمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابقة.