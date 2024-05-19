شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولى.
وخسر الزمالك في مباراة الذهاب لـ نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدفين لهدف في المغرب، سجل ثنائية الفريق المغربي كل من إيسوفو دايو وعادل تحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري.
وتنص اللوائح على احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهي القاعدة التي تم إلغاؤها في البطولات القارية الأخرى باستثناء قارة أفريقيا، وهو ما يصب في صالح الزمالك.
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