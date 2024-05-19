شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية، وتشخيص إصابة على معلول.



الزمالك يواجه نهضة بركان فى الفصل الأخير من بطولة الكونفدرالية الليلة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى "إياب" نهائي الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مصيرية للفريقين، ويأمل كل منهما فى الفوز وتحقيق اللقب، لاسيما أن الزمالك سبق وواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019 وتوج الفارس الأبيض باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح.

بعثة الأهلى تعود إلى القاهرة بعد التعادل السلبى مع الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا

وصلت منذ قليل، بعثة النادى الأهلى إلى القاهره قادمة من تونس عقب التعادل السلبى مع الترجى مساء أمس السبت فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يبحث عن وديات للمنتخب الأولمبي فى معسكر يونيو

يبحث اتحاد الكرة عن حل لأزمة عدم التوصل لاتفاق بشأن إقامة مباريات ودية للمنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي، خلال معسكره المقبل، وهو المعسكر قبل الأخير استعدادا لأولمبياد باريس 2024.



تعرف على أبواب دخول استاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان

يستعد استاد القاهرة الدولى لاستقبال جماهير الزمالك لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء اليوم.

تفاصيل إصابة علي معلول.. "طرقعة فى الركبة" والتشخيص المبدئي قطع فى أكيلس

كشف الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، كواليس لحظة إصابته خلال الدقيقة الخامسة من مباراة الترجي التونسي أمس، السبت، وخروجه من ملعب حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد معروف حكما لمباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوى بتصفيات كأس العالم

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولى محمد معروف لإدارة مباراة منتخب جنوب أفريقيا وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2026.

الأهلى يُجهّز استقبالا خاصا لبعثة الترجي قبل إياب نهائي أفريقيا

يُجهّز مسئولو النادي الأهلي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

