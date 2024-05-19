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تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن قائمة البارسا لمواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مواجهة رايو فاليكانو في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.

قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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