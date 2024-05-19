ياسر رشاد - القاهرة - أحتشد عدد كبير من جماهير ليفربول أمام ملعب آنفيلد لاستقبال يورجن كلوب الذي يقود مع الريدز مباراته الأخيرة معهم قبل رحيله كمدير فني للفريق بعد 8 سنوات ونصف داخل أسوار النادي.

في مشهد رائع وأسطوري، احتشد طول الطريق المؤدي إلى ملعب أنفيلد، وأمام الملعب، الجماهير من أجل توديع يورجن كلوب.

كان كلوب أعلن في شهر يناير الماضي رحيله عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الكروي الحالي، مكتفيا بالفترة التي قضاها مع الريدز.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه كلوب منذ قليل عن تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل أستعدادا لمواجهة ولفرهامبتون التي تنطلق بعد قليل في ختام البريميرليج.



شاهد.. وداع خيالي من جماهير ليفربول ليورجن كلوب في مباراته الوداعية



تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كونساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

في الوسط: هيرفي إليوت، واتارو إندو، ألكسيس ماك أليستر

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

