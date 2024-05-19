شاهد.. جماهير الزمالك تدعم الأبيض قبل ساعات من نهائي الكونفدرالية (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت جماهير الزمالك على دعم الأبيض قبل ساعات قليلة من مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي على ستاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد القاهرة توافد جماهير الزمالك إلى المدرجات، من أجل مؤازرة الأبيض قبل نهائي الكونفدرالية، من أجل حلم التتويج بالبطولة للمرة الثانية.



وكان وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة أكد أن الستاد جاهز لاستقبال نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والتي تبلغ سعته 72 ألف مقعد.



وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لحصد اللقب للمره الثانيه بعد فوزه بالكأس موسم ٢٠١٩ على نفس الفريق نهضة البركان، باستاد الجيش ببرج العرب.

