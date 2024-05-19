شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج منير: دعوات كل المصريين مع الزمالك للتتويج بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى الفنان المصري محمد منير فوز نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثانية فى تاريخ الأبيض خلال المباراة التي ستجمع بينه وبين نهضة بركان الليلة، في إياب نهائي البطولة الأفريقية بعدما خسر الأبيض ذهابًا بهدفين لهدف.

وقال الكينج محمد منير، فى تصريح لبرنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "نأمل أن يحقق نادى الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف محمد منير، "دعوات جموع المصريين مع نادي الزمالك اليوم، وأتمنى أن يتوج الفارس الأبيض باللقب القاري، والعودة مجددًا لأمجاده والبطولات الأفريقية".

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربي فى إياب نهائي الكونفدرالية، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.