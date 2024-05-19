شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريص يظهر لأول مرة فى تشكيل الإسماعيلى أمام بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل الدراويش استعدادا لمواجهة بيراميدز الذى ستنطلق بعد قليل، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من دورى Nile.

وظهر الفلسطينى خالد النبريص لأول مرة فى تشكيل الإسماعيلى، بعدما نجح مجلس إدارة الدراويش فى تسجيل اللاعب فى قائمة الفريق باتحاد الكرة بعد حل أزمته فى الفيفا.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد دسوقى، حمدى النقار

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، هشام محمد

الهجوم: خالد النبريص، نادر فرج



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ26 هدفا.



وجاءت قائمة الإسماعيلي استعدادا لبيراميدز كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد، محمد فوزى

الدفاع: محمد عمار، حاتم سكر، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، هشام محمد، عمر الساعى، بشار أشرف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن مجدى، مروان حمدى، إيريك تراورى

الهجوم: خالد النبريص، باسم مرسى، نادر فرج.