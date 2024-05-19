شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام معين الشعبانى أمام الزمالك قبل لقاء نهضة بركان المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام نهضة بركان المغربي، فى إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2023-2024. وخاض معين الشعباني، المدير الفني لنادي نهضة بركان، أمام نادي الزمالك 8 مباريات فى مختلف البطولات القارية، كان الفوز من نصيبه فى 4 مباريات لكنه تلقى الهزيمة 4 مرات على يد الفارس الأبيض فى المواجهات السابقة.

واجه الشعباني الفارس الأبيض، عندما كان يتولى القيادة الفنية لنادي الترجي التونسي، وفريق المصري البورسعيدي وسيراميكا.

ولعب الترجي تحت قيادة معين الشعباني في نهائي السوبر الإفريقي لنسخة 2020، خسر الترجي وقتها على يد الأبيض بنتيجة 3-1.

تجدد اللقاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020، خسر الترجي في الذهاب بنتيجة 3-1، وفاز الترجي في مباراة العودة 1-0.

وجاءت نتائج دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021 كالتالى:

خسر الزمالك من الترجي في تونس بنتيجة 3-1

خسر الزمالك من الترجي في القاهرة بنتيجة 1-0

ومع فريق المصري البورسعيدي، سقط الشعباني أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبجانب مباراة مع سيراميكا أمام الزمالك، انتهت لصالح الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله التونسي سيف الدين الجزيري.

وفى لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية قاد معين الشعبانى نهضة بركان للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.