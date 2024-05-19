اخبار الرياضه

شاهد.. استقبال جماهير ليفربول لـ كلوب في مباراته الوداعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت جماهير على استقبال مدربهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، في مباراته الأخيرة مع الفريق أمام ولفرهامبتون في ختام الممتاز.

ووضعت جماهير ليفربول "بانر" كبير في المدرجات عليه أسم "يورجن" خلال المباراة المقامة بين الريدز وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.


وكانت قد احتشد طول الطريق المؤدي إلى ملعب أنفيلد، وأمام الملعب، الجماهير من أجل توديع يورجن كلوب.

كان كلوب أعلن في شهر يناير الماضي  رحيله عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الكروي الحالي، مكتفيا بالفترة التي قضاها مع الريدز.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه كلوب منذ قليل عن تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل أستعدادا لمواجهة ولفرهامبتون التي تنطلق بعد قليل في ختام البريميرليج.
 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا