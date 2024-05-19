شاهد.. استقبال جماهير ليفربول لـ كلوب في مباراته الوداعية

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت جماهير ليفربول على استقبال مدربهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، في مباراته الأخيرة مع الفريق أمام ولفرهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضعت جماهير ليفربول "بانر" كبير في المدرجات عليه أسم "يورجن" خلال المباراة المقامة بين الريدز وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.



وكانت قد احتشد طول الطريق المؤدي إلى ملعب أنفيلد، وأمام الملعب، الجماهير من أجل توديع يورجن كلوب.

كان كلوب أعلن في شهر يناير الماضي رحيله عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الكروي الحالي، مكتفيا بالفترة التي قضاها مع الريدز.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه كلوب منذ قليل عن تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل أستعدادا لمواجهة ولفرهامبتون التي تنطلق بعد قليل في ختام البريميرليج.

