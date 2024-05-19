سون يقترب من الدوري السعودي

أصبح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت قناة الكاس القطرية، أن لجنة الاستقطابات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعمل على التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وأشار القناة القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن لجنة الاستقطابات تضع سون ضمن أولوياتها في فترة انتقالات الصيف القادم.

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وأشارت إلى أن النادي ‎الاهلي السعودي يرغب في الحصول على خدمات نجم توتنهام في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وكان نادي الهلال قد حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي بشكل رسمي، حيث يحتل الصدارة حاليًا برصيد 90 نقطة.

بينما يتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة.