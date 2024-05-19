في انتظار معجزة.. تشكيل أرسنال لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي أرسنال نظيره إيفرتون اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر أرسنال معجزة بخسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد، والفوز على إيفرتون لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ 20 عاما.

المان بلو للفوز على وست هام يونايتد للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تومياسو.

خط الوسط: رايس - بارتي - أوديجارد.

خط الهجوم: تروسارد - هافيرتز - مارتينيلي.

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