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في انتظار معجزة.. تشكيل أرسنال لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي أرسنال نظيره إيفرتون اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر أرسنال معجزة بخسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد، والفوز على إيفرتون لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ 20 عاما.

المان بلو للفوز على وست هام يونايتد للحفاظ على لقب .

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تومياسو.

خط الوسط: رايس - بارتي - أوديجارد.

خط الهجوم: تروسارد - هافيرتز - مارتينيلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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