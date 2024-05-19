"تفوق للسماوي وأجويرو في المقدمة".. أرقام تاريخية قبل مواجهات مان سيتي ووست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق وستهام يونايتد اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 38 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الاتحاد".

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز على وستهام، من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالحه، دون النظر إلى أي نتائج أخرى.

ويحفل تاريخ مواجهات مان سيتي ووستهام يونايتد بالعديد من المواجهات، حيث سبق أن تواجها الفريقان في 111 مباراة سابقة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في 57 مباراة، وتلقى الهزيمة في 35 مباراة، وحضر التعادل في 19 مباراة.

وسجل لاعبو مانشستر سيتي 198 هدفاً في مرمى وست هام يونايتد، فيما تلقت شباكهم 149 هدفاً.

ويعد نجم مانشستر سيتي السابق سيرجيو أجويرو، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معاً، برصيد 10 أهداف.

وحال تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصد لقب البطولة، ستمكن من رفع عدد ألقابه في الدوري الإنجليزي، إلى اللقب العاشر في تاريخه.

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