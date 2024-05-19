شكرا لقرائتكم خبر عن كابوس تتويج الزمالك يطارد نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى "إياب" نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى مواجهة مصيرية للفريقين، ويأمل كل منهما فى الفوز وتحقيق اللقب.

المرة الوحيدة التى لعب فيها نهضة بركان نهائى كأس الكونفدرالية، بنظام الذهاب والإياب، هى التى خسر فيها الفريق المغربى اللقب، وكانت أمام الزمالك، وقتها فاز كل فريق على ملعبه (1-0)، وتوج الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة (5-3).

خسر نهضة بركان نهائى واحد من 3 لعبها ببطولة الكونفدالية، لذا يعد أكثر المستفيدين من خوض النهائى من مباراة واحدة، حيث لعبه مرتين من الـ3 مواسم التى كان النهائى خلالها بهذا النظام، واستطاع بركان التتويج باللقب فى المرتين.

نهضة بركان سيلعب نهضة بركان المغربى للمرة الرابعة خلال آخر 6 نسخ من بطولة الكونفدرالية، ليحقق إنجاز غير مسبوق، فى المسابقة القارية.