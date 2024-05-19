شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير الزمالك تملأ استاد القاهرة قبل ساعتين من نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملأت جماهير الزمالك جنبات مدرجات استاد القاهرة قبل ساعتين من مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي، والتي تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم في إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ويخسر ذهاباً بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان المغربى.