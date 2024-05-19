شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع بيراميدز سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض فريق الإسماعيلي التعادل السلبي على ضيفه بيراميدز، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في إطار الجولة 24 من لقاءات الدوري الممتاز، وذلك على استاد الإسماعيلية.

وضم تشكيل الإسماعيلى في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، والدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد دسوقى، حمدى النقاز، وفي الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، هشام محمد، والهجوم: خالد النبريص، ونادر فرج.

بينما ضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، وفي الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، والهجوم: فيستون ماييلي".

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ26 هدفا.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile " برصيد 44 نقطة حيث خاض 19 مباراة تمكن من الفوز في 13 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مباراة وحيدة.