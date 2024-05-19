شكرا لقرائتكم خبر عن زياد عمرو يُحرز ذهبية الوثب العالي فى بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز زياد عمرو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، الميدالية الذهبية فى منافسات الوثب العالي، ببطولة البحر المتوسط لألعاب القوى المقامة حاليا في الإسماعيلية.

وقدم زياد عمرو أداءً مميزًا فى منافسات الوثب العالي، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية.

ولُقب زياد بـ"الطائر المصرى"، لما يمتلكه من قدرات فنية عالية تؤهله لحصد الألقاب والميداليات خلال منافسات الوثب العالي.

جدير بالذكر أن زياد عمرو حقق العديد من الألقاب والميداليات فى مختلف البطولات، منها ذهبية البطولة العربية تحت 18 سنة في تونس، وذهبية بطولة الجمهورية للكبار وتحت 20 سنة و تحت 18 سنة أكثر من مرة.

وينظم الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يومي 18 و19 مايو الجاري.

وحصل الاتحاد المصري على حق تنظيم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هي: مصر - البوسنة والهرسك – لبنان - سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال - سلوفانيا - اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص.

وكان الاتحاد المصري لألعاب القوى قد نجح في تنظيم البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 23 عام التي أقيمت على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والتي أشاد بتنظيمها الاتحاد العربي لألعاب القوى.