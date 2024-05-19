شكرا لقرائتكم خبر بعد 34 عاما.. أوتافيو يحطم رقم مدفعجي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ هدف المحترف البرتغالي بالنصر أوتافيو في مرمى الهلال في المواجهة الماضية أقصى مدى له في تاريخ لقاءات الفريقين التاريخية على كافة المسابقات بعد أن سجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريق أمام الهلال في الدوري، حينا تقدم في الثانية الـ 24 من عمر المباراة بتسديدة جاءت على يمين حارس الهلال المغربي الدولي ياسين بونو، محطما رقم مدفعجي الهلال عبدالله الجمعان والذي سجل في الديربي بعد 34 ثانية فقط وذلك في موسم 1989/1990 في بطولة الكأس.

الأهداف المبكرة

ومنذ إقرار دوري المحترفين شهدت مواجهات الفريقين تسجيل العديد من الأهداف المبكرة، حيث شهدت الجولة الرابعة من موسم 2009 – 2010 تسجيل لاعب النصر محمد السهلاوي هدفا في الدقيقة الخامسة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين.

وفي لقاء الدور الثاني نجح زميله عبد الله القرني من تسجيل هدفا في الدقيقة الثالثة، لتنتهي المواجهة بفوز النصر بـ (2/1).

وفي لقاء الدور الأول من موسم 2011 – 2012 كسب الهلال النصر بثلاثية نظيفة نجح محمد الشلهوب من تسجيل هدفا عند الدقيقة العاشرة.

وفي موسم 2013 – 2014 تفوق محمد السهلاوي في تسجيل الأهداف المبكرة للمرة الثانية في الشباك الهلالية وذلك عند الدقيقة السابعة في مباراة انتهت بفوز النصر بـ (2/1).

وفي مواجهة الدور الثاني كسب الهلال المواجهة بـ (4/3)، حيث سجل مدافع النصر عمر هوساوي هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة قبل أن يعدل البرازيلي إلتون النتيجة في الدقيقة الثامنة، وهي المواجهة الوحيدة التي شهدت تسجيل هدفين في الدقائق العشر الأولى.

تفوق السهلاوي

وواصل مهاجم النصر محمد السهلاوي تفوقه، حيث نجح آخر أهدافه المبكرة في الديربي مباراة الدور الأول لموسم 2017 – 2018 هز الشباك الهلالية في الدقيقة الثانية من اللقاء إلا أنه انتهى بفوز الهلال بـ (2/1).

وتعادل الفريقان في الدور الثاني من الموسم ذاته، بعد أن نجح محترف النصر الكونغولي جونيور كابانانغا من التسجيل عند الدقيقة السابعة.

وحضرت مكينة الهلال التهديفية السابقة بواسطة الفرنسي بافتمبي غوميز بأهداف مبكرة بموسم 2018 – 2019 بعدما سجل هدفه في مرمى النصر في الدقيقة الثالثة، في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بـ (2/2)