حسام وإبراهيم حسن يهنئان الزمالك بلقب الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ، التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية.



ونشر على الصفحة الرسمية للتوأم التهنئة و جاء نصها كالتالي :"مبروك لمصر ولنادي الزمالك وجماهيره العظيمة علي الفوز بالكونفدرالية الافريقية ..متمنيين التوفيق للنادي الأهلي في النهائي ومزيدًا من النجاح والتألق للكرة المصرية بسوبر مصري أفريقي.

توج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة النهائي على ستاد القاهرة.



ونجح الزمالك في التفوق على نهضة بركان بفضل تسجيله هدفا خارج أرضه سجله مهاجمه سيف الدين الجزيري خلال مباراته أمامهم في الذهاب بالمغرب والتي أنتهت 2-1 لصالح الأخير.



وسجل أحمد حمدي هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 23، ليتوج الأبيض بلقب الكونفدرالية.



وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية من قبل على حساب نفس المنافس نهضة بركان في نسخة 2019 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكلاهما مجموع المباراتين، قبل أن يتفوق على الفريق المغربي بركلات الترجيح.