جوميز يعلق على لقبه الأول مع الزمالك والثاني في مسيرته

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤكدا أن الأبيض يستحق الفوز على نهضة بركان المغربي والتتويج باللقب.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف دون رد، في مباراة الإياب لنهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت اليوم الأحد، بملعب استاد القاهرة.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "السر هو أنه ليس هناك سر، نحن نعمل كعائلة ونستمتع يوميًا ونتشارك كل يوم كعائلة، وأظهرنا هذه الروح أمام الجماهير، استحققنا الانتصار واللقب الذي فزنا به اليوم".

وأضاف: "الاختلاف بين المباراتين كانت الطريقة التي بدأنا بها هنا وبدأنا بها في المغرب، أهنئ نهضة بركان ومدربهم، لقد كانوا خصمًا صعبًا".

وأتم: "لاعبو الزمالك يستحقون كل شيء، لقد كانت الجماهير رائعة اليوم شيء لا يُصدق".

ووجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لنادي الزمالك من استاد القاهرة الدولى بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهد أشرف صبحي مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية من استاد القاهرة والتى انتهت بفوز نادي الزمالك على نظيره المغربي فريق نهضة بركان بكأس البطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للأداء والإنجاز الذي حققه الفريق، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهرت في أداء اللاعبين، مؤكداً أن هذا التتويج باللقب يعكس التفوق والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأندية الرياضية في القارة الإفريقية.

وأكد تمنياته للنادي الأهلى بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، خلال مباراة العودة أمام فريق الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولى أيضًا يوم السبت المقبل، لتكتمل سعادة جماهير كرة القدم المصرية ولتكون بطولة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية إضافة إلى ما تمثله من دافع للمنتخب المصري خلال مبارياته المقبلة فى تصفيات كأس العالم والمقرر لها شهر يونيو المقبل.