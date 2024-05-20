شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تضىء سماء القاهرة بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاءت الألعاب النارية السماء بعد إشعالها في استاد القاهرة، عقب تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي ، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.