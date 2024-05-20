شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى عن التتويج بالكونفدرالية: بطولة غالية وأحمد حمدى سيخضع لأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ناصر منسي لاعب نادي الزمالك عن سعادته بعد تتويج فريقه ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي بهدف نظيف.

وقال منسي، في تصريحات لقناة الزمالك: بطولة غالية جداً ونهديها للجمهور العظيم ومجلس الإدارة وأهلي واخواتي واللاعبين والحمد لله، جماهير الزمالك عظيمة وأفضل جمهور في أفريقيا تعبوا معنا، والقادم أفضل.

وأضاف متحدثاً عن إصابة زميله أحمد حمدي: أحمد حمدي سيخضع لأشعة تحت إشراف طبيب الفريق وإن شاء الله بسيطة.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.