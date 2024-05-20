شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: جمهور الزمالك "البطل رقم 1" فى ليلة التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن جمهور الزمالك هو البطل و رجل المباراة الأول والأهم فى قيادة فريقه للتتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بهدف نظيف.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الزمالك هو بطل الليلة وهو رجل المباراة، وأوعى تتخيل أن الجمهور ده كان هيسمح بخروج الكأس من مصر".

وتابع: "جمهور الزمالك كان المحرك الأول للفريق الابيض وكمان لما حضر بالسعة الكاملة، فجاب البطولة بالشقة والتعب، واللاعبين رجالة والجمهور لم يهدأ ثانية واحدة وواقف يشجع بكل قوة وحماس فاستحق أن يكون رقم واحد".

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

يحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .