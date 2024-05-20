شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية أمام مقر النادى بالشماريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جماهير الزمالك أمام مقر النادى بميت عقبة بفوز فريقها بالكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب الكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

واحتشدت الجماهير أمام بوابات النادى فور إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء وامتلأت شوارع جامعة الدول العربية بالمهندسين احتفالا بفوز الفريق الأبيض بالكونفدرالية.