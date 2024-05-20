شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعلن استمراره مع الزمالك.. ويتقدم بطلب للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، عن موافقته على تجديد عقده مع النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، عقب الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان.

وقال محمد صبحي عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي شىء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "سأستمر مع الزمالك وتحت أمر النادي في أي شيء يطلبه مني بالطبع، ولن أرحل".

وتابع: "لدي طلب وحيد من جماهير نادي الزمالك وهو أن يساندوا وجميع اللاعبين، ويعلموا شيئا واحد أن جميعنا نحب النادي جدا ومستعدين دائما لبذل كل مجهودنا من أجله".

وكشف محمد صبحي كواليس الحديث بينه وبين محمد عواد حارس الأبيض الأساسي، قبل مباراة اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، والتي فاز بها الفريق الأبيض وحصد اللقب.

وقال صبحي: "جمهور الزمالك هم الأعظم في التاريخ، وحصد هذه البطولة هو هديتنا لهم، وأتمنى التوفيق لنا الفترة المقبلة وللجهاز الفني ومجلس الإدارة بالكامل الذي ظل يدعمنا طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "تحدثت مع عواد قبل المباراة مباشرة وقلت له أنا في ضهرك، وابذل مجهودك واعمل اللي عليك والتوفيق يأتي من الله فقط، ولا تركز مع أي شيء آخر".