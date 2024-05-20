شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: تحاملت على نفسي بسبب ارتطامي مع فتوح قبل نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمر جابر لاعب الزمالك على فوز فريقه بلقب الكونفدرالية عقب التغلب على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في غياب نهائي البطولة.



قال جابر خلال تصريحات تلفزيونية: "بدأنا المباراة من أحسن البدايات لفريق الزمالك وتمكننا من إحراز هدف وحققنا فوز مهم، وجمهور الزمالك كان يستحق الفرحة ولم يكن من السهل أن يعودوا إلى منازلهم حزينين".

تابع: "كنا نتدرب على الكرات الثابتة في التدريب وارتطمت مع فتوح وكنا نشعر بالألم حتى نهاية المباراة ولكن تحاملت على نفسي وتغلبنا على الألم وقدمنا مباراة كبيرة".



أضاف: "تمكننا من تحقيق إنجاز وبطولة جديدة للزمالك واسعاد الجماهير البيضاء، وأتمنى التوفيق في المرحلة القادمة".

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي ، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.



يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .



أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .