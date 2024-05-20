شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مبروك للزمالك.. والسبت هنفرح بالأهلى و6 /6 بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الزمالك استحق الفوز، ومبروك لكل جماهير الزمالك الذى قدمت صورة حضارية فى التشجيع وعدم الخروج عن النص.

وقال أشرف صبحى، فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "مبروك لنادى الزمالك وإن شاء الله هنفرح تانى يوم السبت المقبل، ويوم 6 /6 هنفرح ثالث بتأهل المنتخب لكأس العالم".

وأضاف: "الرياضة المصرية فى تقدم بدأها الزمالك النهاردة بالكونفدرالية وإن شاء الله الأهلى يوم السبت هياخد البطولة ونتأهل لكأس العالم مع المنتخب".

وتابع: "دخول الجماهير بهذا الشكل ووجوده بهذا العدد والتشجيع المثالى وعدم الخروج على النص سيجعلهم فى مكانهم الطبيعى فى المدرجات، وننتظر جماهير الأهلى السبت".

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

يحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.