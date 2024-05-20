شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادى الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية 2024 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

ونشر على الصفحة الرسمية للتوأم التهنئة، وجاء نصها كالتالي: "مبروك لمصر ولنادي الزمالك وجماهيره العظيمة على الفوز بالكونفدرالية الأفريقية ..متمنين التوفيق للنادي الأهلي في النهائي، ومزيدًا من النجاح والتألق للكرة المصرية بسوبر مصري أفريقي".

تأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

التوأم يهنئ الزمالك بالفوز باللقب