شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مكافآت إضافية بعد التتويج بالكونفدرالية.. ونشكر مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، أن هناك مكافآت إضافية للاعبين والجهاز الفنى بعد التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف.

وقال حسام المندوه فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك احترام متبادل مع كافة الأندية وهدفنا تعيير الصورة الذهنية عن الرياضة، ونتمنى التوفيق للرياضة المصرية والزمالك استحق البطولة".

وتابع أمين الصندوق: "مجلس الزمالك نجح فى حل معظم مشكلات الزمالك ونسعى للانتهاء منها جميعا، وهناك مكافآت إضافية للاعبين لأن اللاعبين تستاهل كل خير وكانوا على قدر المسئولية رغم ما كانوا يعانون منه من تأخر المستحقات ونسعى لحل مشكلاتهم".

وأضاف حسام المندوه: "نشكر مؤسسات الدولة على الوقوف بجانب الزمالك فى المشكلات التى يواجهها، والكل يريد إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية".

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

يحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .