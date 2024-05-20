شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة للرياضة" تهنئ نادي الزمالك بتحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي نادي الزمالك بعد تحقيقه لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، ونشرت عبر صفحتها الرسمية تهنئة كتبت فيها: "المتحدة للرياضة تهنئ نادي الزمالك بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه".

كما أصدر نادي المقاولون العرب، بيانا رسمياً يهنئ من خلاله نادي الزمالك، عقب تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بفوز فريق النادي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويوجه مجلس إدارة المقاولون العرب التحية للاعبي الزمالك وجماهيره على المستوى الجيد والمظهر الحضاري والمشرف لمصر والكرة المصرية في الملعب والمدرجات متمنيا التوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم وأن يستكمل النادي الأهلي التفوق المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.