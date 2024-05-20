أحمد السقا: الزمالك توج بالكونفدرالية بجدارة وواثق من فوز الأهلى على الترجى

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أحمد السقا التهنئة إلى النادي الأهلي بعد التعادل مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنياً للفريق الفوز في لقاء الإياب والتتويج باللقب يوم السبت القادم، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على الفوز وحصد اللقب.

وقال السقا، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أتقدم بالتهنئة إلى جماهير نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية، وخاصة الجماهير واللاعبين.. الجميع قدموا مباراة كبيرة واستحقوا اللقب عن جدارة.

وأضاف: عمر جابر لاعب مقاتل، واللاعبون شرفوا مصر وحصدوا بطولة غالية.

وتابع: لعبت لنادي الأهلي ثم انتقلت للزمالك وتنقلت بين العديد من الأندية ولعبت لمنتخب مصر تحت 19 سنة، ووالدي كان زملكاوي جدا وكنت ألعب مهاجما.. اعتزلت بسبب التحام قوي من حارس مرمى تسبب في إصابة كبيرة أبعدتني عن الملاعب، وقد عشت عمري كله بالقلعة البيضاء، وكنت جيل معتمد جمال ومحمد صبري.

وقال: أتمنى أن يكون الأهلي والزمالك طرفي بطولة السوبر الأفريقي وأن يكون ذلك في مصلحة المنتخب الوطني.