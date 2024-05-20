شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل للسوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في إنتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

تأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية ، منتظرًا الفائز من الأهلي و الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .



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