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الزمالك يتأهل للسوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في إنتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

تأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية ، منتظرًا الفائز من الأهلي و الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

 

يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على  نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

 

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .

 

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (2)
إشعال الشماريخ

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (3)
فرحة الجماهير

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (4)
فرحة التتويج

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (5)
تتويج الزمالك

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (6)
الفرحة

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (7)
تتويج الزمالك

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (8)
إشعال الشماريخ

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (9)
الفرحة  بكأس الكونفدرالية 

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (10)
الشماريخ

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (11)
 

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (12)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (13)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (14)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (15)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (16)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (17)
 
تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (18)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (19)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (20)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (21)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (22)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (23)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (24)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (25)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (26)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (27)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (28)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (29)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (30)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (31)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (32)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (33)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (34)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (35)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (36)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (37)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (38)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (39)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (40)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (41)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (42)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (43)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (44)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (45)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (46)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (47)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (48)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (49)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (50)

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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